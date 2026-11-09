Минниханов анонсировал выход на производство 20 Ту-214 ежегодно через три года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, филиал концерна «Туполев», должен выйти на производство 20 авиалайнеров Ту-214 примерно через три года, то есть в 2029-м. Об этом доложил Президенту России Владимиру Путину Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Кремля.

«По заводу имени С. П. Горбунова мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», – проинформировал главу российского государства Раис РТ.

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова – филиале концерна «Туполев» с 1996 года производится среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214. Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».

В декабре 2024-го Рустам Минниханов отмечал, что КАЗ в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Спустя год он заверил, что запланированный показатель будет достигнут, несмотря на сложности.

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027 или 2028 годам сообщал и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Впрочем, руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов впоследствии сдвинул сроки расширения производства самолета до 20 машин на 2028-2029 годы. В конце декабря 2025-го министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов предположил, что показатель в 20 самолетов ежегодно будет достигнут в 2028-м.

В начале лета этого года Денис Мантуров подтвердил, что теперь на КАЗе используется бесстапельная система строительства самолетов и что «огромные новые мощности» завода рассчитаны на выпуск 20 машин в год. По его оценке, сейчас процесс стыковки крыла самолета с фюзеляжем при сборке Ту-214 занимает чуть более двух недель, тогда как прежде на стапеле на него уходило до четырех месяцев.

В декабре 2025 года первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. О завершении сертификации позднее отчитался Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В мае 2026-го Владимир Путин в разговоре с Сергеем Чемезовым предупредил, что заявленные при импортозамещении оборудования авиалайнера параметры должны соблюдаться.