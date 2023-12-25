Поезд в страну сказок и волшебные билеты: как прошла первая республиканская елка в Казани

Рустам Минниханов отложил все свои дела и ждал, чтобы все дети прибыли на праздник. В это время Минниханов провел встречи с многодетной семьей и детьми-активистами

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана дал поручение дождаться всех детей, опоздавших из-за снегопада

Из-за сильного снегопада гости из некоторых районов Татарстана опоздали на Республиканскую елку в Казани. Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение дождаться всех детей. До начала представления ведущие развлекали публику интерактивными играми.

«Сам Раис Татарстана прибыл на елку вовремя. Он отложил все свои дела и ждал, чтобы все дети прибыли на праздник. В это время Минниханов провел встречи с многодетной семьей и детьми-активистами», – сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана.

Супруги Алексей и Лия воспитывают 9 детей, из которых 5 приемных. Камашевы – финалисты республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил» Фото: rais.tatarstan.ru

Семья Камашевых, с которой пообщался Минниханов, живет в селе Усады Высокогорского района, куда переехала из Казани. Супруги Алексей и Лия воспитывают 9 детей, из которых 5 приемных. Камашевы – финалисты республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил» и фестиваля «Успешная семья Приволжья – 2023», прошедшего в Чебоксарах. Их дети увлекаются творчеством и спортом. Ильмир играет на баяне и стал лауреатом фестиваля, а Ралина и Елизавета – финалистки соревнований по фигурному катанию.

Ребята рассаживались по своим местам в предвкушении праздника Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я хочу, чтобы вернулся мой папа»

Гости из районов республики приехали на праздник в Казань на автобусах. У ребят были свои опознавательные знаки. К примеру, учащиеся Буинска смастерили бумажные бейджи в виде елочных шаров. На сопровождающих их педагогах были шарфы из яркой мишуры. В вестибюле царила праздничная атмосфера, звучали веселые новогодние песни. В фотозоне гостей встречали герои татарских сказок — Батыр и Шурале.

Ребята рассаживались по своим местам в предвкушении праздника. В числе юных зрителей оказалась ученица второго класса Лариса из Ульяновска. Как сообщила девочка, она учится только на «четверки» и «пятерки». Ее папа сейчас находится в зоне СВО. Оказалось, что она впервые в Казани на республиканской елке. Школьница рассказала, какое желание загадает на Новый год.

В ходе интерактива зрители из разных секторов по команде вставали и танцевали под зажигательные мелодии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я хочу, чтобы вернулся мой папа», — сказала девочка.

В соседнем ряду сидел пятиклассник Артём и Буинска. Мальчик сообщил, что тоже учится на «четверки» и «пятерки», да и желание у него похожее: «Хочу, чтобы папа приехал, а война закончилась», — сказал ребёнок.

Зрители по команде ведущих вставали и танцевали под зажигательные мелодии

Пока зрители собирались, ведущие провели перекличку. Они называли районы республики, а ребята в ответ махали руками и зажигали фонарики на телефонах. Потом ведущие спрашивали новогодние желания у детей из зала. Кто-то хотел получить на праздник в подарок смартфон, пауэр банк, планшет, а кто-то мечтал о большом паровозе.

Пока зрители собирались, ведущие провели перекличку. Они называли районы республики, а ребята в ответ махали руками и зажигали фонарики на телефонах Фото: rais.tatarstan.ru

Главной темой республиканской новогодней елки в этом году стала дружба и движение к своим мечтам. Ведущие давали ребятам задания на двух языках — русском и татарском. В ходе интерактива зрители из разных секторов по команде вставали и танцевали под зажигательные мелодии.

Когда гости окончательно собрались, их поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Мы стремимся сделать все, чтобы вы выросли счастливыми, умными, здоровыми и достойными людьми. В ваших руках — будущее нашей Родины» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ежегодно республиканская ёлка собирает тысячи ярких и талантливых ребят со всей республики. Мы, взрослые, любим вас и гордимся вами. Мы стремимся сделать все, чтобы вы выросли счастливыми, умными, здоровыми и достойными людьми. В ваших руках — будущее нашей Родины», — сказал Минниханов, обращаясь к ребятам.

Он отметил, что талантливые школьники вносят свой вклад в развитие и процветание страны и республики.

«Благодаря вашим стараниям и заслугам Татарстан в 2023 году стал победителем Всероссийских конкурсов “Самый читающий регион”, “Регион добрых дел”, занял второе место по количеству медалей на конкурсе профессионального мастерства чемпионата “Абилимпикс”», — заметил он.

Благодаря умным и талантливым ребятам Татарстан уже 11-й год подряд сохраняет третье место по числу победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников.

После поздравлений веселая и дружная компания ребят отправилась в путешествие на волшебном поезде в страну сказок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Семья — главная ценность любого общества, наша поддержка и опора»

Рустам Минниханов сообщил, что впереди всех ждtт не менее насыщенный и интересный год. Он объявлен в республике Годом научно-технологического развития. Кроме того, 2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.

«Семья — главная ценность любого общества. Это самое дорогое, что у нас есть, наша поддержка и опора», — подчеркнул Раис Татарстана.

Путешествуя по пяти волшебным станциям, гости сталкивались с разными трудностями, но успешно прошли все этапы, помогая друг другу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После поздравлений веселая и дружная компания ребят отправилась в путешествие на волшебном поезде в страну сказок. У школьников были волшебные билеты, которые можно было потратить на любые желания. Путешествуя по пяти волшебным станциям, гости сталкивались с разными трудностями, но успешно прошли все этапы, помогая друг другу.