Новым девелопером Казани станет ГК ТОЧНО – лидер по созданию инклюзивной среды в России

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) возглавил топ-5 застройщиков РФ, создающих лучшее инклюзивное пространство. Компания инвестировала более 100 млн рублей в проект уникальной инклюзивной площадки в Краснодаре.

Рейтинг компаний, наиболее ответственно относящихся к созданию комфортной среды для маломобильных групп населения, опубликовал портал Всеостройке.рф.

Создание безбарьерной среды стало одной из ведущих социальных тем в стране. Однако территорий для игр и занятий спортом, доступных людям с ограниченными возможностями, по-прежнему мало.

Один из ярких примеров развития инклюзии – открытие новой инклюзивной площадки для детей и взрослых. Уникальность площадки заключается в создании единой территории для занятий спортом, игр и общения здоровых людей и с ограниченными возможностями здоровья.

Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

На территории около 4 000 кв. метров расположились игровая и спортивная зоны. В игровой локации находится двухуровневая площадка с большим пандусом, по которому удобно подниматься и на коляске, и пешком. Здесь же располагаются тактильные элементы, бизиборды, музыкальное оборудование, доска для рисования, песочница с двумя горками, дизайнерские качели с подсветкой.

Спортивная зона рассчитана под потребности и юных, и взрослых гостей. Здесь установлено спортивное оборудование как для людей с инвалидностью, так и тренажеры для совместного использования с дополнительными снарядами.

Всеостройке.рф отметил осознанный подход девелопера к строительству – при создании инклюзивного пространства не пострадало ни одно дерево. Помимо ГК ТОЧНО, в рейтинге были отмечены инклюзивные проекты таких ведущих застройщиков страны, как «Группа ЛСР», MR Group, ПИК и ГК «А101».

ГК ТОЧНО входит в топ-10 крупнейших строительных компаний РФ, включена в список системообразующих предприятий России. Реализует проекты в 7 городах РФ: Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире, Тихорецке, Ялте, Белгороде.

Федеральный девелопер развивает территории присутствия, одним из приоритетов компании является строительство социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, храмов, а также аллей, скверов и парков. В ближайшее время ГК ТОЧНО планирует реализовать проекты в Казани, и в Республике Татарстан тоже могут появиться новые инклюзивные пространства.

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