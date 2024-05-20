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Мидхат Шагиахметов отмечен за вклад в защиту прав и интересов бизнесменов Татарстана
Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов награжден благодарностью уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Шагиахметов отмечен за «активное участие в работе по обеспечению прав и законных интересов предпринимателей в Республике Татарстан», следует из сообщения. Награду министру вручил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.
В ведомстве напомнили, что в течение двух лет — с 2020 по 2022 год — Татарстану удалось на 56 позиций улучшить свое положение в индексе административного давления и занять второе место. Документ составляет уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ. Он отражает результаты работы властей регионов по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
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