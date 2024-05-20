news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 20 мая 2024 21:40

Мидхат Шагиахметов отмечен за вклад в защиту прав и интересов бизнесменов Татарстана

Скопировать ссылку
Мидхат Шагиахметов отмечен за вклад в защиту прав и интересов бизнесменов Татарстана
Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов награжден благодарностью уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Шагиахметов отмечен за «активное участие в работе по обеспечению прав и законных интересов предпринимателей в Республике Татарстан», следует из сообщения. Награду министру вручил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

В ведомстве напомнили, что в течение двух лет — с 2020 по 2022 год — Татарстану удалось на 56 позиций улучшить свое положение в индексе административного давления и занять второе место. Документ составляет уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ. Он отражает результаты работы властей регионов по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

#Мидхат Шагиахметов #благодарность #Фарид Абдулганиев
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2