Зампредседателя Верховного суда РФ Юрий Глазов написал заявление об отставке

Зампредседателя Верховного суда России Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий судьи. Это следует из дополнения к повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Его заявление будет рассмотрено 21 сентября. В настоящий момент Глазов также является председателем Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

С 2013 года и до назначения на свою нынешнюю должность в 2020 году он работал в Казани и был председателем Арбитражного суда Поволжского округа.