news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 сентября 2026 17:36

Зампредседателя Верховного суда РФ Юрий Глазов написал заявление об отставке

Читайте нас в

Зампредседателя Верховного суда России Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий судьи. Это следует из дополнения к повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Его заявление будет рассмотрено 21 сентября. В настоящий момент Глазов также является председателем Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

С 2013 года и до назначения на свою нынешнюю должность в 2020 году он работал в Казани и был председателем Арбитражного суда Поволжского округа.

#Верховный суд РФ #отставка
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

18 сентября 2026

80% участников опроса ВТБ из ПФО держат накопления в банках

18 сентября 2026
Новости партнеров