18-летняя Адиля Мисбахова впервые проголосовала в родной Бугульме

18-летняя жительница Бугульмы Адиля Мисбахова впервые приняла участие в голосовании. Девушка учится в казанском вузе и специально приехала в родной город, чтобы проголосовать вместе с папой Ниязом Кирамовичем.

«Дочь приехала специально из Казани, чтобы воспользоваться своим избирательным правом», – отметил Нияз Мисбахов.

Утром в первый день голосования Адиля пришла на свой участок в татарской гимназии №14 имени Хади Атласи. После того как девушка опустила бюллетени в урну, председатель участковой комиссии поздравил ее с первым голосованием и вручил памятный подарок.

«Сегодня очень важный день – день выборов. Хочу обратиться ко всем и попросить тоже проголосовать, каждый должен принять участие в выборах, это крайне важно для нашей страны!» – подчеркнула Адиля Мисбахова.