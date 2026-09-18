Впервые голосующие бугульминцы получили подарки и флаеры со скидками

В Бугульминском районе в этом году впервые голосуют 908 жителей. Молодым избирателям после голосования вручают памятные браслеты и флаеры со специальными предложениями от местных предприятий.

Одним из первых в Бугульме проголосовал Ленар Газизов – студент третьего курса Бугульминского профессионально-педагогического колледжа. Для него выборы стали первыми в жизни. Молодой человек пришел на участок в школе №12.

«Для меня это серьезный и осознанный шаг. Я понимаю, что мой голос – это вклад в будущее страны», – поделился Ленар.

Подарок также получила студентка третьего курса того же колледжа Полина Дятлова, которая проголосовала на участке в школе №1. По ее словам, о значимости выборов депутатов Государственной Думы нового созыва студентам рассказывали в учебном заведении.

После голосования впервые голосующим вручили памятный браслет и флаер. Браслет дает право принять участие в республиканском фотоконкурсе «Всей семьей на выборы», а также получить скидку до 15% на сельскохозяйственной ярмарке. Она пройдет 19 сентября на Центральной площади Бугульмы с 8:00 до 14:00.

Флаеры «Бугульма выбирает» содержат специальные предложения от городских предприятий – кафе, ресторанов и сервисов. При предъявлении флаера можно получить скидки и подарки.