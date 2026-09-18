В Татарстане утвердили размер выплат школьникам и студентам из числа детей-сирот

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В Татарстане утвердили размер выплат по видам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся в школах, вузах и ссузах, а также по программам переподготовки, на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Предыдущее постановление от 22 сентября 2025 года теперь утратило силу.

Размер выплат на 2027 и 2028 годы по сравнению с предыдущим документом не изменился. Однако на 2029 год запланировано увеличение многих из них (хотя и не всех).

Например, ежемесячное пособие на питание для сирот, обучающихся в школах, в 2027 году составит 9927 рублей, в 2028-м – 10 325, а в 2029-м вырастет до 10 738 рублей. Для сирот – студентов вузов и ссузов, а также для сирот, получающих профподготовку на базе среднего образования, оно будет равняться 11 436, 11 894 и 12 370 рублям соответственно.

В свою очередь единовременное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования не изменится вовсе – оно останется равным 59 337 рублям и в 2029 году. Аналогичным образом не изменится и ежегодное пособие на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря – оно по-прежнему будет равняться 25 289 рублям.

Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей вырастет в 2029 году для проходящих профподготовку на базе общего и среднего образования, а также для студентов ссузов до 4065 рублей, а для студентов вузов – до 10 510 рублей.