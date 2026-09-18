В КНИТУ-КАИ отдали свои голоса на выборах в Госдуму 70 активистов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Казани на избирательном участке №42, организованном в КНИТУ-КАИ, отдали свои голоса на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва 70 молодежных активистов. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Вместе с представителями проголосовал депутат Государственного Совета РТ, руководитель Татарстанского регионального отделения МГЕР Руслан Шигабуддинов. На участок он пришел с женой Валерией и трехмесячным сыном Арсланом. По его словам, для него важно участвовать в выборах, чтобы показывать пример другим.

«Рад, что молодежь приходит на участки и участвует в выборах. Нам здесь жить, работать, создавать семьи и растить детей. За каждым голосом стоит человек, его семья, надежды и будущее», – заявил Руслан Шигабуддинов.

Вместе пришла на избирательный участок и семья Елизаровых. Ветеран специальной военной операции Эдуард Елизаров с супругой Ириной и сыновьями Азаматом и Глебом впервые проголосовала таким образом.

«Для меня важно, что сегодня мы здесь всей семьей. Когда становишься отцом, о будущем думаешь уже по-другому: в какой стране будет расти твой ребенок, в какую школу пойдет, какие возможности у него будут», – рассказал Елизаров.

В 2022 году Эдуард подписал контракт. Получив позывной «Псих», до 2024 года проходил службу в Херсонской области на острове Малый Потемкин в должности командира разведывательно-штурмового подразделения. Вернувшись домой, он продолжает поддерживать военнослужащих.

Ирина Елизарова в свою очередь сообщила, что в воскресенье семья планирует посетить городской праздничный концерт, вход на который организован по специальным браслетам.

Среди участников голосования были и молодые люди, которые пришли на выборы впервые. По их словам, участие в голосовании стало для них возможностью лично выразить свою позицию по вопросам, связанным с будущим страны.

В Татарстане по итогам первого дня голосования явка достигла 36,8%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.