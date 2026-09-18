В Набережных Челнах пройдет всероссийский слет производственных студотрядов

В Набережных Челнах состоится Всероссийский слет студенческих производственных отрядов. Мероприятие объединит более 100 участников Российских студенческих отрядов, кураторов практики в образовательных организациях и сотрудников промышленных предприятий, трудоустраивающих студотряды. Слет станет площадкой для обмена лучшими практиками и масштабирования опыта Татарстана на другие регионы страны, сообщают организаторы.

Студенческие отряды Татарстана с 2024 года являются опорным регионом по развитию производственного направления. На круглогодичной основе на предприятиях республики ежегодно трудоустраивают более 4,5 тысячи молодых людей. Ключевыми предприятиями в республике являются ОЭЗ «Алабуга», а также ПАО «КАМАЗ» и АО «ПОЗиС», входящие в Союз машиностроителей России.

«Развитие производственного направления – это стратегическая задача для Российских студенческих отрядов. Татарстан стал первым регионом, где была выстроена системная работа с промышленными предприятиями, и сегодня мы готовы делиться этим опытом с коллегами из других субъектов. Слет в Набережных Челнах позволит нам не только показать лучшие практики, но и сформировать единые подходы к подготовке молодых кадров для машиностроительной отрасли», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Наиболее масштабным примером системной работы стало сотрудничество с ПАО «КАМАЗ»: благодаря созданному на предприятии зональному штабу студенческих отрядов трудоустройство ведется круглогодично. За два с половиной года здесь получили опыт около 6,7 тысячи участников студотрядов, реализовано пять всероссийских проектов, а в 2025 году автогигант признан лучшим работодателем производственного направления в рамках Национальной премии «Труд крут».

Еще один ключевой партнер – АО «ПОЗиС», с которого в 2020 году началась история производственных отрядов в республике. За время сотрудничества здесь прошли подготовку более 2,3 тысячи студентов, почти 150 выпускников остались работать на заводе, а в 2025 году предприятие стало призером премии «Труд крут» за безопасные условия труда для молодежи.

В программе слета – презентация производственного направления РСО и опыта Зонального штаба студенческих отрядов ПАО «КАМАЗ», обсуждение механики набора и подготовки студентов, юридического сопровождения при трудоустройстве, а также вопросов совместной работы региональных отделений РСО и предприятий. Участники обменяются лучшими практиками и сформируют предложения по масштабированию модели на другие регионы России.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».