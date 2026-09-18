Ветеран СВО, депутат Госсовета РТ Шарафиев проголосовал на выборах в Госдуму

Ветеран СВО, депутат Госcовета РТ, а также кандидат от Татарстана в депутаты Госдумы по списку «Единой России» Эдуард Шарафиев принял участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Шарафиев призвал всех прийти на избирательные участки и отдать свой голос за уверенное будущее, сильную Россию, процветающий Татарстан и общую Победу.

«Это очень важно, и Президент страны сказал недавно в обращении к нации, что эти выборы – сигнал всем тем, кто пытается как-то навредить нашей стране, или кто-то хочет лишить нас самостоятельности, суверенитета. Голосование – это вклад в нашу общую Победу, поэтому сегодня я на избирательном участке отдал свой голос за будущее нашей страны, за будущее нашей республики», – пояснил депутат.

Фото: Сергей Туганов

В 2022 году Эдуард Шарафиев подписал контракт и отправился в зону СВО рядовым, тем самым став первым депутатом Госсовета РТ, принявшим участие в спецоперации. Он служил на передовой и стал командиром добровольческой бригады «Святой Георгий». Среди наград Шарафиева – медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», знак отличия «За заслуги перед Республикой» III степени (Донецкая Народная Республика) и орден Мужества. Сегодня ветеран совмещает депутатскую деятельность с выполнением боевых задач, а также занимается формированием сообщества ветеранов СВО республики.

Он голосовал в школе №124 в поселке Нагорный. Ученики, родители и педагоги учреждения активно собирают гуманитарную помощь для бойцов. В память о жителях поселка и выпускниках школы, отдавших свою жизнь при исполнении воинского долга, в здании повесили памятные доски. Имена Рустама Гимадеева, Андрея Бутузова, Азата Шигапова, Степана Михайлова, Рустема Нигаметзянова, Ришата Гайнуллина – навсегда в памяти всех жителей Нагорного и Татарстана.

Также Шарафиев рассказал об особой процедуре голосования для бойцов в зоне СВО.

«Наши военнослужащие также голосуют, все они прикреплены к местам дислокации. Выборы для военнослужащих начались раньше – они растянуты во времени, и каждый военнослужащий, каждый доброволец, каждый наш боец также отдает свой голос за будущее нашей страны», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что выборы важны еще и потому, что это поддержка всех, кто сейчас сражается за будущее страны.

«Сегодня этот выбор очень важен для всех – и для тех, кто на линии боевого соприкосновения, и для тех, кто в тылу. Мы живем с вами в очень непростое время, когда против нашей страны ведется открытая война, и мы голосуем и определяем свое будущее, тем самым демонстрируем всему миру, всему Западу наше единство, нашу сплоченность», – призвал он.

После голосования Шарафиев поучаствовал в патриотической акции «Мы – сила России». В дни выборов каждый гражданин, отдавший голос, сможет сделать памятный снимок с флагом Российской Федерации. Фотографии будут опубликованы в социальных сетях с хэштегом #МыСилаРоссии.

Фото: Сергей Туганов

«Акция «Мы – сила России» направлена в, первую очередь, на патриотическое воспитание нашей молодежи, хоть они и не принимают непосредственно участие в голосовании, но они уже знакомятся с этим процессом, они всецело поддерживают его, и поэтому это очень важно для нас», – рассказал депутат.

Напомним, что выборы в Госдуму проходят с 18-го по 20 сентября. В состав парламента изберут 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и столько же по одномандатным избирательным округам.

От Татарстана в избирательной кампании по федеральным партийным спискам участвуют 80 кандидатов из 10 партий. Также в республике сформировано шесть одномандатных округов: Альметьевский, Московский, Набережночелнинский, Нижнекамский, Приволжский и Центральный. От шести партий здесь выдвинулись 32 кандидата.

Кроме того, в дни голосования в республике также проходят дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.