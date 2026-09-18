Школьники ознакомились с выборной процедурой в Казанском педагогическом колледже

Сегодня, 18 сентября, учащиеся психолого-педагогических классов посетили Казанский педагогический колледж. Побывали они и на избирательном участке, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Визит был организован в рамках «Разговоров о важном». Школьники получили возможность не только поближе познакомиться с профессией педагога и колледжем, но и увидеть, как проходит Единый день голосования.

Сначала для гостей организовали экскурсию по музею колледжа – там они смогли ознакомиться с 150-летней историей педагогического образования в Казани. Побывав затем в лабораториях и мастерских, они увидели, где будущие педагоги получают практические навыки и учатся работать с детьми.

Преподаватели, выпускники и амбассадоры профессионалитета рассказали учащимся профильных классов о различных педагогических специальностях и поделились собственным опытом.

На избирательном участке, организованном на территории колледжа, студенты и молодые педагоги показали школьникам, как проходит процедура голосования.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Видео предоставлено пресс-службой Казанского педагогического колледжа.