РБК: Wildberries перечислит полную компенсацию селлерам с ущербом до 0,5 млн

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Работающие на платформе Wildberries продавцы, понесенный которыми ущерб не превышает 500 тыс. рублей, получат полную компенсацию в рамках объявленных маркетплейсом накануне, 18 сентября, мер поддержки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в компании, эту информацию подтвердили и источники Телеграм-канала «Свободная касса».

Подобных селлеров на площадке насчитывается более 230 тыс. По словам одного из собеседников издания, в результате окажется покрыт ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) не ответили на запрос РБК. В пятницу маркетплейс анонсировал третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак украинских беспилотников.

В компании уточнили, что средства получат свыше 200 тыс. продавцов и это «позволит охватить всех пострадавших представителей МСП». Выплаты начнутся с 1 октября, они окажутся самыми массовыми с момента начала ударов по логистическим объектам RWB, пояснили там.

До этого, 17 сентября, представитель RWB Дмитрий Борщевский в эфире Радио РБК заявил, комментируя сообщения о небольших платежах селлерам, что перечисленные средства «не связаны с основными выплатами продавцам и не заменяют их». По его данным, это операции «в рамках отдельного функционала, которым продавцы уже не пользуются, но у них могли остаться небольшие суммы для вывода».

В Татарстане были запущены республиканские меры поддержки селлеров, пострадавших от последствий атак беспилотников на логистические центры Wildberries.