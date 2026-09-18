Производство начинается с людей: как на НКНХ передают опыт и развивают технологи

На нефтехимическом производстве надежность зависит не только от оборудования, но и от знаний людей. Старший менеджер производства бензола и бутадиена «Нижнекамскнефтехима» (нижнекамского предприятия СИБУРа) Азамат Фаррахов рассказал, как накопленный опыт помогает готовить специалистов и совершенствовать технологические процессы.





Знания как основа надежности

Работа Азамата Фаррахова сегодня во многом связана с тем, что невозможно увидеть, просто проходя по территории предприятия. Он отвечает на заводе этилена за подготовку людей, которым предстоит управлять сложными технологическими процессами: участвует в обучении и проверке знаний персонала, выстраивает процессы наставничества, занимается вопросами противоаварийной и противопожарной защиты, участвует в оценке производственных рисков.

Все эти направления сходятся в одной точке – надежности производства. На производстве бензола и бутадиена даже небольшое отклонение имеет значение, а содержание отдельных примесей в продукте может измеряться в миллионных долях. Поэтому аппаратчику недостаточно знать последовательность операций – нужно понимать взаимосвязь процессов и уметь вовремя заметить изменение.

Для самого Фаррахова такое понимание складывалось годами. В 1998 году после окончания Казанского государственного технологического университета он пришел на завод этилена НКНХ аппаратчиком экстрагирования пятого разряда. Начал с установки выделения бутадиена, за первый год освоил три ее технологических узла.

«Процесс выделения бутадиена тонкий процесс, его нужно вести очень аккуратно, строго выдерживать параметры. Именно там я получил опыт, который потом пригодился во всей дальнейшей работе», – вспоминает он.

Позже изучил узлы установки получения бензола и стал начальником смены.

Восемь лет Фаррахов работал начальником смены, затем руководил участком приема, хранения и отгрузки пропилена. Так постепенно знание отдельных установок складывалось в понимание производства в целом – опыт, который особенно пригодился, когда коллективу предстояло освоить совершенно новую технологию.

Новая технология с нуля

В 2017 году Фаррахов вернулся на производство бензола и бутадиена заместителем начальника цеха. В это время здесь начиналось строительство установки экстракции фракции С6–С8 и выделения бензола, которая должна была увеличить выпуск продукта.

Для площадки новой была не только сама установка, но и заложенная в нее технология – экстрактивная дистилляция с применением специального экстрагента. Готового опыта эксплуатации такого объекта на предприятии не было, поэтому коллективу предстояло пройти весь путь самостоятельно: разобраться в процессе, подготовить оборудование и научить людей.

Фаррахов разрабатывал инструкции и документы по действиям в нештатных ситуациях, участвовал в подготовке технологической схемы и пусковых работах. Параллельно готовили персонал. Чтобы сложный процесс стал понятнее аппаратчикам, он сам рисовал упрощенные схемы установки, разбирал назначение оборудования и последовательность операций.

«Нам самим сначала нужно было изучить технологию, понять ее специфику и нюансы. Потом эти знания нужно было передать персоналу. Производство для всех было новым», – рассказывает он.

В начале 2019 года установка экстракции С6-С8 и выделения бензола была запущена. Она позволила увеличить выработку бензола, а накопленный при освоении новой технологии опыт впоследствии пригодился специалистам и в других проектах предприятия, в том числе во время пусковых операций нового этиленового комплекса.

То, что начиналось с проектных схем и незнакомой технологии, стало стабильно работающей частью производства. Именно этот проект Фаррахов считает одним из главных своих вкладов в развитие завода этилена.

Безопасность через открытость

За почти три десятилетия на предприятии Азамат Фаррахов видел немало технологических изменений, однако одной из главных перемен на нижнекамском предприятии СИБУРа считает новый подход к безопасности. Если раньше серьезным инструментом воздействия было наказание, сегодня в центре внимания – открытость и поиск причины.

Сотрудник может остановить работу, если считает ее небезопасной, обозначить проблему и вместе с руководителем найти решение. Если же что-то произошло, важно не скрыть ошибку из страха последствий, а разобраться, почему она возникла и как не допустить повторения.

По этому же принципу проходят поведенческие аудиты безопасности. Их цель – не обязательно обнаружить нарушение: если работа выполняется правильно, сотрудника благодарят, если есть риск – вместе ищут более безопасный вариант.

Одновременно производство становится эффективнее. Цифровые инструменты позволяют видеть, где возникают лишние энергозатраты и насколько оптимально ведется процесс. Внедряются эффективные операционные процедуры, сами сотрудники предлагают улучшения – от более удобного инструмента до изменения потенциально опасного маршрута.

Так постепенно меняется и роль человека на производстве: от исполнителя требований – к участнику, который может влиять на безопасность и эффективность собственного рабочего места.

Среда для роста

Разницу между заводом конца 1990-х и сегодняшним предприятием Фаррахов видит и в отношении к сотрудникам. Причем начинается оно еще до трудоустройства. Кандидата могут пригласить непосредственно на производство, выдать спецодежду, показать установку, операторную и будущие условия работы.

«Важно, чтобы человек увидел все своими глазами и понимал, куда приходит. Тогда его представление о работе совпадет с реальностью», – отмечает Фаррахов.

Меняется и сама производственная среда: строятся новые операторные и бытовые помещения, организованы корпоративный транспорт и питание. Действуют программы отдыха для сотрудников. Сам Фаррахов воспользовался программой «СИБУР-Юг» и ездил в Сочи – по его словам, компания компенсировала предусмотренные программой расходы на проживание и проезд.

Для него такие вещи – часть более общего ощущения стабильности: сотрудник понимает, что за ним стоит крупная компания, которая вкладывается не только в установки и технологии, но и в условия для людей.

Особенно хорошо перемены заметны в системе наставничества. Когда Фаррахов сам начинал аппаратчиком, опыт старших коллег порой приходилось буквально добывать.

«Старшие аппаратчики не очень делились своими секретами. Иногда приходилось чуть ли не по следам смотреть, куда человек ходил, какую арматуру открывал», – вспоминает он.

Сегодня за новым сотрудником закрепляется наставник, а профессиональный рост выстроен последовательно: аппаратчик осваивает технологические узлы, подтверждает знания и повышает уровень компетенций. Чем больше человек готов изучать, тем шире становятся его профессиональные возможности.

За годы работы Фаррахов прошел путь от аппаратчика до специалиста, который сегодня сам помогает сохранять и передавать производственный опыт. И в этом, пожалуй, лучше всего видна произошедшая с заводом перемена: знания опытных сотрудников становятся основой для развития следующего поколения.

«Если у человека есть база, здесь всему научим, все объясним и расскажем. Главное – чтобы самому было интересно изучать, вникать и развиваться», – подытожил Фаррахов.

Фото: пресс-служба нижнекамского предприятия СИБУРа