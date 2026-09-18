В Менделеевском районе РТ на избирательных участках прошли концерты

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевском районе Татарстана в первый день выборов в Государственную Думу России IX созыва на избирательных участках прошли концерты, посвященные объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным Году единства народов России. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Всего в районе насчитывается 37 избирательных участков. Артисты с яркими творческими номерами в красочных национальных костюмах выступали прямо в залах для голосования.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Участниками концертов стали десятки певцов и музыкантов народных коллективов Менделеевского района: ансамбля «Тихоновские зори», народного коллектива «Вечерушки» и ансамбля «Тэремшур».

«Старт трехдневному голосованию на выборах в Госдуму мы дали под звуки государственного гимна, гимна Республики Татарстан и Менделеевского района, которые исполнили юные менделеевцы. А теперь за праздничную атмосферу отвечают наши народные коллективы. Символично, что в Год единства народов России голосование проходит именно так: под песни и музыку разных народов, в мире и согласии проживающих в Менделеевском районе», – заявил глава муниципалитета Роберт Искандаров.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Татарстане по итогам первого дня голосования явка достигла 36,8%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.