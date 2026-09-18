Глава Апастовского района РТ пообщался с членами УИК

Фото: © «Апастово-информ»

Глава Апастовского района Татарстана Айрат Зиганшин проголосовал на выборах в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации IX созыва. Об этом сообщает «Апастово-информ».

На оборудованный в школе избирательный участок №880 руководитель муниципалитета пришел вместе с женой Гульназ и детьми. Он ознакомился с работой участка и побеседовал с членами избирательной комиссии. Всего в районе насчитывается 50 избирательных участков.

Фото: © «Апастово-информ»

«Отрадно, что жители Апастова всегда активно участвуют в выборах. Большое спасибо тем, кто работает на избирательных участках. Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации очень важны. Мы выбираем наше будущее. Большая работа ведется как в республике, так и в районе», – отметил Зиганшин.

В Татарстане по итогам первого дня голосования явка достигла 36,8%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото: © «Апастово-информ»

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.