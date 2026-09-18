Напутствие Минниханова и дрифт: как прошел фестиваль «Время молодых» в Казани

Как узнать свою будущую профессию у гадалки, почему у Центра семьи «Казан» пахло горелым сцеплением и о чем молодежи сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов – в репортаже «Татар-информа» с фестиваля «Время молодых».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Челлендж на вкусняшки и казанский дрифт

Корреспондент «Татар-информа» оказался в числе первых гостей фестиваля «Время молодых» и успел познакомиться с тем, что для них подготовили.

Большую часть площадки отвели общественным молодежным организациям. Но за официальной вывеской скрывались довольно занятные развлечения. Например, можно было заработать вкусный приз, подбросив пластиковую бутылку так, чтобы она сделала сальто и приземлилась на донышко.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь же молодые люди могли попробовать себя в разного рода ремеслах: сплести фигурку из бисера, раскрасить маленькую деревянную игрушку или сделать поделку из бумаги.

Особую популярность снискала площадка, посвященная национальным блюдам. Прямо там мастера готовили разные блюда и предлагали их попробовать гостям.

На контрасте с этой частью праздника рядом расположился большой автодром, откуда то и дело доносился визг шин: машины уходили в дрифт. Брутальности добавлял и боксерский ринг, где разворачивались зрелищные поединки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Натальная карьера» и чекап здоровья

Пройдя первые этапы студенческого веселья, получив отказ на просьбу порулить гоночной машиной и оставшись без вкусняшки из-за собственной неловкости, корреспондент добрался до профориентации. Выбору будущей профессии здесь посвятили сразу несколько стендов.

Причем искать свое призвание молодым людям предлагали самыми разными способами. Рядом с площадкой классического тестирования гордо возвышалась палатка «Натальная карьера». Внутри сидела гадалка со специальными картами, которые должны были раскрыть сильные и слабые стороны человека и подсказать ему лучший карьерный путь.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не обошли вниманием и молодежь постарше. Зазывалы приглашали на полный чекап организма у разных специалистов.

Отдельного внимания заслуживал фудкорт. По площади он, кажется, не уступал всей остальной территории фестиваля.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рустам Минниханов: «Студенчество – один из самых ярких этапов в жизни человека»

Самым «хайповым» гостем праздника стал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он появился на сцене под овации зала.

«Студенчество – один из самых ярких этапов жизни человека. Время смелых идей, настоящих друзей и первых больших побед. Многие приняли участие в выборах. Сегодня вы проголосовали за судьбу нашей большой страны, родной республики и свое собственное будущее. Отрадно, что в непростое время молодежь Татарстана остается сплоченной и проявляет активную жизненную позицию. Ваша энергия, таланты и смелые идеи уже сейчас формируют основы развития родного Татарстана и великой России», – заявил Минниханов.

Он заверил студентов, что они всегда могут рассчитывать на поддержку руководства республики, и пожелал им успехов в учебе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ильсур Метшин: «Казань ежегодно принимает по 30 тыс. первокурсников»

Оригинально поприветствовал гостей фестиваля мэр Казани Ильсур Метшин.

«Исэмнесез, добрый день, хэллоу эврибади. Дайте шума!» – вызвал восторг публики градоначальник.

Казань – студенческий город, где созданы уникальные условия и возможности для ребят, обучающихся в вузах и ссузах.

«Казань ежегодно принимает 30 тыс. первокурсников, для многих из которых наш город становится новым домом. Хочу пожелать вам, чтобы вы не теряли время, искали себя, становились профессионалами и искали свою вторую половинку», – напутствовал студентов Метшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Андрей Кондратьев – первокурсникам: «Во взрослой жизни часто приходится делать серьезный выбор»

Особое внимание на фестивале «Время молодых» уделили первокурсникам: многие из них в этом году впервые проголосовали на выборах.

«Сегодня праздник тех, кто впервые сделал большой серьезный выбор. Взрослая жизнь тем и отличается, что важных решений приходится принимать много. Уверен, вы к этому готовы», – обратился к первокурсникам председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первое участие в голосовании он назвал шагом во взрослую жизнь.

Продолжился праздник большим концертом, хедлайнерами которого стали Марат Яруллин и группа The Hatters.