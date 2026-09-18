Первой выиграла авто в рамках конкурса «Всей семьей на выборы» Гульфия Абдуллова

Фото: группа «Татарстан Алга» в соцсети «ВКонтакте»

В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» обладателем первого из трех автомобилей Sollers ST8 стала Гульфия Абдуллова из Пестречинского района Татарстана. Розыгрыш среди тех, кто проголосовал сегодня, был организован в прямом эфире телеканала ТНВ.

Информация о победителях фотоконкурса публикуется в группе «Татарстан Алга» в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8.00 18 сентября до 20.00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Всего участники фотоконкурса могут выиграть три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17.

За сегодняшний день в конкурсе принял участие в общей сложности 29 601 человек. Обладателями одиннадцати iPhone 17 стали: Алексей Афаныкин (поселок Дачное Высокогорского района РТ), Евгений Кондаков (город Тетюши), Альмир Фарухов (село Качелино Арского района РТ), Лилия Тазеева (город Бугульма), Евгения Вавилова (город Чистополь), Венера Гарипова (село Учили Арского района РТ), Гульсирень Хайдарова (город Болгар), Чулпан Харисова (село Нижние Метески Арского района РТ), Диляра Абзалова (город Заинск), Амина Бегжанова (город Альметьевск) и Константин Пономарев (город Набережные Челны).