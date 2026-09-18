Тренер «Ак Барса» назвал причину неудачи в Сочи

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал гостевое поражение от «Сочи» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Наставник казанцев отметил, что ключевой проблемой стала усталость и нехватка концентрации после двух эмоциональных матчей выездной серии.

«Задачей было перенести концентрацию на сегодняшний матч и сыграть рационально. На игру вышли с полупустыми баками, не хватило концентрации, допускали ошибки, чем воспользовался соперник. В таких матчах важно играть более рационально. Спасибо нашим болельщикам за поддержку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

Отдельно тренер остановился на отсутствии в составе Александра Хмелевского. По его словам, решение является частью тренерского инструментария для повышения эффективности игроков.

«Понимаю, что Саша статусный игрок, поэтому и возникают [такие] вопросы. Но я уже по прошлым сезонам говорил, что это один из инструментов. Задача тренерского штаба, чтобы ребята были более эффективны. Пользуемся разными инструментами», — пояснил специалист.

Гатиятулин подчеркнул, что команда находится в процессе построения, поэтому перестановки в звеньях — это рабочий момент.

«Идет строительство новой команды — нам нужно время. С каждой игры ведем большой объем аналитической работы, объясняем, смотрим сочетания, делаем перестановки по ходу матчей. Идет процесс — возможно, такие моменты будут повторяться. Будем смотреть и искать тройки и сочетания», — добавил он.

Также тренер ответил на вопрос о возможном дебюте Александра Столпеченкова, отметив, что клуб не стал сразу бросать игрока в бой, но рассмотрит его участие в ближайших домашних матчах.