Конфликтов нет, активность высокая: промежуточные итоги выборов в Татарстане

Первый из трех дней выборов депутатов Госдумы РФ девятого созыва проходит в Татарстане в штатном режиме: на избирательных участках отмечается позитивная атмосфера, отсутствие нарушений и конфликтов, а также высокая активность впервые голосующих граждан. Подробнее о ходе голосования рассказал председатель ЦИК РТ.





По данным государственной автоматизированной системы «Выборы» на 15:00, в Татарстане проголосовало уже 23,5%

Фото: rais.tatarstan.ru

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы» на 15:00, в Татарстане проголосовало уже 23,5% избирателей республики, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Все комментарии о том, как идут выборы, – прямо на улице. Люди идут на фестиваль с семьями и в браслетиках», – заявил Кондратьев, указывая на Фестивальный бульвар, где плотный поток жителей Казани шел на фестиваль «Время молодых».

«Мы, на самом деле, давно уже начали эту большую работу по взаимодействию с впервые голосующими ребятами. Это важно, благодаря этому они и в следующий раз придут», – добавил председатель ЦИК РТ.

Он подчеркнул, что само голосование проходит в штатном режиме: жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало, конфликтов нет, выборы идут спокойно, организованно.

Отдельно Кондратьев остановился на делегации наблюдателей стран СНГ во главе с заместителем председателя ЦИК Казахстана Мухтаром Ерманом.

«Они посетили избирательные участки. После посещения избирательных участков они отметили высокий уровень организации работы участковых комиссий и активность избирателей», – подчеркнул Кондратьев, отметив, что Татарстан будет активно взаимодействовать между экспертными советами избирательных комиссий представленных делегаций.

Андрей Кондратьев подчеркнул, что само голосование проходит в штатном режиме: жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало, конфликтов нет, выборы идут спокойно, организованно Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, делегация будет работать в республике все три дня, начиная с открытия участков и до их закрытия. Причем посещают участки они не по какому-то заранее подготовленному плану, а просто указывая, какой из участков они хотели бы посетить.

Кондратьев добавил, что также все три дня на участках будут работать и общественные наблюдатели. А после закрытия избирательных участков 20-го числа будут присутствовать также при подсчете бюллетеней и подведении итогов.

Он подчеркнул, что на данный момент в республике отработаны первые 56 заявок на волонтерское сопровождение избирателей на участках. Кроме того, только за сегодняшний день поступило свыше 70 звонков по вопросам голосования на дому.