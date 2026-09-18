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Происшествия 18 сентября 2026 16:35

МВД: Информация об аварии с машиной ГАИ в Казани не подтвердилась

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О дорожном инциденте в Казани якобы с участием машины ГАИ сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, ДТП произошло на Проспекте Победы.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, информация об аварии не подтвердилась. Сотрудники ГАИ проезжали мимо Hyundai Solaris и «Лады Весты», попавших в небольшое ДТП. Тогда автоинспекторы остановились и предложили свою помощь.

После того, как водители отказались от помощи, экипаж уехал.

#МВД по РТ #гаи
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