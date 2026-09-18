Мухаметшин наградил активистов в Чистопольском районе

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Чистопольском районе состоялось закрытие молодежного форума «Возможности», организованного Республиканским общественным движением «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр». С участниками форума и активистами движения встретился Почетный Председатель Государственного Совета, председатель Высшего совета движения «Татарстан – Новый век» Фарид Мухаметшин, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Приветствуя ребят, Мухаметшин подчеркнул, что молодежный форум в очередной раз подтвердил свой высокий статус – он стал хорошей площадкой для проявления лидерских качеств и раскрытия потенциала участников.

«Сегодняшняя молодежь в Татарстане – активная и небезразличная. Вы – в авангарде нашей молодежи. Вы собираетесь, трудитесь, дружите и объединяете нашу молодежь. Самое важное – вы становитесь лидерами, готовыми взять на себя будущее Татарстана. Мы с уверенностью смотрим на вас, а значит – на будущее республики», – отметил Почетный Председатель Государственного Совета.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

По словам Мухаметшина, республиканское движение «Татарстан – новый век» уже 27 лет остается одной из самых авторитетных общественных сил республики, а форум «Возможности» – яркий пример системной работы с молодежью.

«Движение ТНВ – не просто общественная организация, – это надежная опора гражданского общества Татарстана. Оно неизменно оказывается в центре важнейших событий республики, реализует крупные проекты в патриотической, образовательной и культурной сферах, включая поддержку участников СВО и их семей», – подчеркнул Фарид Мухаметшин, обращаясь к участникам форума..

Также он напомнил, что сегодня в стране первый день трехдневного голосования, и призвал ребят принять участие в выборах.

Самым активным участникам движения ТНВ Фарид Мухаметшин вручил Благодарственные письма.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В церемонии закрытия форума также приняли участие заместитель председателя Комитета Государственного Совета по социальной политике Ольга Воронова, председатель Исполкома Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век» Алсу Тарханова, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Форум «Возможности» проходил с 16 по 18 сентября. У участников была возможность пообщаться с опытными наставниками, директорами предприятий, деятелями культуры и образования республики. Для активистов организовали тренинги, лекции, круглые столы на темы патриотизма, духовного развития, здоровья и правовых возможностей.

Председатель Исполкома Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» Алсу Тарханова отметила, что в этом году участие в форуме приняли 90 человек.

«Трехдневный форум охватил широкий спектр тем, актуальных во всем мире – стрессоустойчивость, взаимодействие с искусственным интеллектом, духовное развитие. С ребятами работали опытные спикеры. Также хочу поблагодарить всех, кто поддержал идею проведения форума на Чистопольской земле», – сказала Алсу Тарханова.