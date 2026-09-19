Трамп подписал закон об «адских санкциях» в отношении России

Президент США Дональд Трамп утвердил закон, предусматривающий возможность введения новых санкционных ограничений в отношении России. Об этом сообщили в Белом доме.

При этом предусмотренные документом меры не начинают действовать автоматически: окончательное решение об их применении остается за американским президентом. Законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), до этого получил одобрение обеих палат Конгресса США — Сената и Палаты представителей.

«Президент подписал закон: H.R. 5334, "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», — заявили в Белом доме.

Одной из ключевых особенностей документа стали значительные полномочия главы американской администрации в вопросе применения вторичных пошлин. Трамп сможет самостоятельно определять, когда именно такие меры будут введены и какого размера они достигнут. Кроме того, президенту предоставляется возможность освобождать отдельные государства от действия ограничений без необходимости предварительного согласования соответствующего решения с Конгрессом.