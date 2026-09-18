«Ак Барс» уступил «Сочи» в гостях

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» потерпел гостевое поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

В составе «Сочи» точными бросками отметились Максим Коростелев, Кэмерон Ли и Денис Венгрыжановский. У гостей шайбы на счету Никиты Дыняка и Артема Галимова.

Для сочинцев эта победа стала первой в сезоне — до нее команда потерпела четыре поражения подряд. Подопечные Дмитрия Михайлова продолжат домашнюю серию 20 сентября встречей с новосибирской «Сибирью».

«Ак Барс» же свой следующий матч проведет в Казани: 21 сентября казанцы примут тольяттинскую «Ладу».

«Ак Барс» расположился на третьем месте Восточной конференции: в активе команды – девять очков после семи встреч.