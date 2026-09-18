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На главную ТИ-Спорт 18 сентября 2026 21:52

«Ак Барс» уступил «Сочи» в гостях

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«Ак Барс» уступил «Сочи» в гостях
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» потерпел гостевое поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

В составе «Сочи» точными бросками отметились Максим Коростелев, Кэмерон Ли и Денис Венгрыжановский. У гостей шайбы на счету Никиты Дыняка и Артема Галимова.

Для сочинцев эта победа стала первой в сезоне — до нее команда потерпела четыре поражения подряд. Подопечные Дмитрия Михайлова продолжат домашнюю серию 20 сентября встречей с новосибирской «Сибирью».

«Ак Барс» же свой следующий матч проведет в Казани: 21 сентября казанцы примут тольяттинскую «Ладу».

«Ак Барс» расположился на третьем месте Восточной конференции: в активе команды – девять очков после семи встреч.

#хк сочи #ХК Ак барс
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