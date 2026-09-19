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Политика 19 сентября 2026 01:16

Дания передала США контроль над Гренландией — Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания передала Вашингтону контроль над сферой безопасности Гренландии. По его словам, соответствующие договоренности предусматривают долгосрочное присутствие США на острове.

«Я с удовольствием сообщаю, что США вступили в соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии», — написал политик в соцсети Truth Social.

Трамп также сообщил о планах разместить на территории острова значительный американский военный контингент. Одновременно, по утверждению президента, государства, которые рассматриваются Вашингтоном как противники, не смогут создавать в Гренландии собственные военные объекты или вкладывать средства в местные проекты без получения письменного разрешения от США.

Помимо этого, глава Белого дома отметил, что Вашингтон продолжает переговоры с Копенгагеном. Их целью, по словам Трампа, является получение гарантий того, что достигнутые договоренности будут иметь бессрочный характер.

#Дональд Трамп #Дания
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