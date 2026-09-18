По России явка на выборах в Госдуму почти достигла 30%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Явка на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва к моменту закрытия всех открытых в стране избирательных участков – 21.00 по московскому времени – составила 29,45%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России, передает ТАСС.

В Татарстане по итогам первого дня голосования явка оказалась несколько выше – 36,8%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.