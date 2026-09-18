Первостроители Нижнекамска впервые проголосовали на дому

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

В Нижнекамске жители, которые по состоянию здоровья или другим причинам не могут прийти на избирательные участки, голосуют на дому. В числе таких избирателей в этом году оказались первостроители города.

91-летний Иван Коршин и его 90-летняя супруга Анна впервые за много лет голосуют дома. За 67 лет совместной жизни они не пропустили ни одних выборов. В Нижнекамск Иван Васильевич приехал еще в период строительства города, работал на экскаваторе и стал одним из первых его жителей. Сегодня он носит звание почетного гражданина Нижнекамска.

«Мы приехали же, сами знаете, на голую землю. И жили на частной квартире, я на экскаваторе работал, в Ильинку пешком ходил на работу», – вспоминает Иван Коршин.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

Также на дому проголосовал 96-летний Каниф Фаздалов. В Нижнекамск он переехал 60 лет назад и застал период, когда рабочий поселок превращался в крупный промышленный центр.

«Нижнекамск сейчас такое большое значение имеет и по своей красоте, и как очень значимый промышленный узел», – отметил первостроитель.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

По словам члена УИК №2196 Романа Гришина, многие избиратели не могут прийти на участок из-за состояния здоровья, однако хотят реализовать свое право голоса.

«Избиратели всегда встречают с теплотой. Многие болеют, не могут, а есть желание голосовать, сделать свой выбор. Каждый гражданин России вправе выбрать то, что он хочет», – сказал он.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

Заявление о голосовании на дому можно подать до 20 сентября. 19 сентября участковые комиссии принимают заявления до 14:00, 20 сентября – до 14:00.