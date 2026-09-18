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Общество 18 сентября 2026 17:54

Путин поддержал идею выделить регионам еще 1,2 млрд рублей на газификацию

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Путин поддержал идею выделить регионам еще 1,2 млрд рублей на газификацию
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин поддержал идею о выделении дополнительных 1,2 млрд рублей регионам на субсидирование покупки газового оборудования и подключения к газовым сетям.

«Поддерживаю предложение „Единой России“ выделить регионам в текущем году еще 1,2 млрд рублей <...>, чтобы субъекты Федерации смогли полностью закрыть потребность в субсидиях для граждан на покупку газового оборудования, <...> на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям», – заявил глава государства во время открытия по видеосвязи объектов социальной газификации (цитата по РИА Новости).

Необходимые средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ. Президент попросил кабинет проработать соответствующие вопросы организационного характера.

#газификация #Владимир Путин
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