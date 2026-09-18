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Политика 18 сентября 2026 17:44

Глава Елабужского района РТ проголосовал на выборах в Госдуму

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Глава Елабужского района РТ проголосовал на выборах в Госдуму
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев отдал свой голос на выборах в Государственную Думу IX созыва. Гражданский долг он отдал на одном из избирательных участков муниципалитета, сообщает пресс-служба районной администрации.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Своим примером руководитель территории подчеркнул важность участия каждого жителя в формировании будущего республики и страны, заметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Рустем Нуриев также обратился к елабужанам с призывом в своем канале в мессенджере МАКС: «Прошу всех жителей района не оставаться в стороне – каждый голос имеет значение».

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

#Выборы-2026 #елабужский район рт
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