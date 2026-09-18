Первый командир Героя РФ Антона Груниса: «Он всей душой хотел стать военным»

С детства было понятно, что у Антона Груниса большое будущее, рассказал его первый командир. Рос озорным, занимался спортом и был уверен, что станет генералом. О том, каким в детстве был Антон Грунис, о его военной карьере, семье, а также о том, как провожали в последний путь сильного духом офицера, – в материале «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Полпредства Татарстана

«Горжусь тем, что именно я был его первым командиром»

«Татар-информ» пообщался с первым наставником тогда еще будущего Героя России Антона Груниса подполковником запаса Игорем Анохиным из Казани. Агентство рассказывало, что накануне в Москве простились с командиром четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майором Антоном Грунисом с позывным Грозный.

Игорь Анохин тоже присутствовал на церемонии прощания. Он был командиром второго взвода четвертой роты Суворовского училища, когда там учился Антон Грунис – с 1993 по 1996 год.

Будущий генерал-майор родился в 1979 году в Казани, здесь же прошли его детство и юность.

«В 1993 году, 14-летним юношей, он прибыл ко мне в Суворовское училище. Тогда я был молодым капитаном, это был мой первый набор. Я пытался слепить из этих ребят будущих командиров, вырастить достойную смену военнослужащим, которые тогда были у руля. Я вкладывал в них душу, хотел быть для них не только командиром, но и отцом. Антон оправдал все мои ожидания. Я горжусь тем, что именно я был его первым командиром», – рассказывает Игорь Анохин.

Казанское суворовское военное училище Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Игорь Анохин рассказал, что Антон рос озорным, как и все мальчишки его возраста, но уже тогда сильно отличался от ровесников своими устремлениями и взглядами на жизнь.

«Четырнадцать лет – это еще детство, им хотелось пошалить, похулиганить. Но когда я начинал с ними разговор на серьезные темы, они переключались, слушали вдумчиво. В Антоне мне нравилось то, что он всей душой хотел стать военным. Во всем, даже начиная с азов строевой подготовки, он очень старался. Тянул носок, стремился быть подтянутым, собранным. Он был примером для других», – вспоминает бывший офицер-воспитатель.

Антон занимался спортом – лыжами, легкой атлетикой, никогда не сидел без дела и работал над собой. Родители, по словам первого наставника, дали будущему Герою России достойное воспитание. Отец не баловал, воспитывал как мужчину, подчеркнул Анохин.

«Он не был из семьи военных, но отец очень хотел, чтобы сын стал большим командиром. Жаль, что его отец не дожил до момента, когда его наградили «Золотой Звездой», его не стало десять лет назад. Когда пришло время сделать выбор, куда поступать после Суворовского училища, Антон принял решение поступать в Московское гвардейское высшее общевойсковое командное училище. Для нас, военных, это очень серьезное учебное заведение, которое выпускает элиту, генералов. Я тогда уже понимал, что он достигнет больших высот», – отметил он.

Игорь Анохин всегда был на связи со своим бывшим учеником, периодически созванивались – более 30 лет не теряли связь.

«Когда Родина сказала: “Надо!”, он встал и пошел, сделал все как надо»

Незадолго до начала СВО Антон Грунис вышел на пенсию. На этот момент за его плечами был большой опыт: он участвовал во второй чеченской кампании, в боевых действиях в Южной Осетии, в Сирии, был участником операции по возвращению Крыма.

«После начала специальной военной операции, несмотря на то что уже окончил военную службу, он вернулся в строй. Это говорит о том, что в нем был железный стержень офицера. Когда Родина сказала: “Надо!”, он встал и пошел – и сделал все как надо. Он достиг своей цели – стал генералом. Он трижды Герой: ДНР, Чечни и России, четырежды кавалер ордена Мужества. Это говорит о многом. Как его учили еще в Суворовском училище, он заботился о своих подчиненных и следовал главному правилу: солдат всегда должен быть обут и накормлен», – рассказал Игорь Анохин.

«Золотую Звезду» Героя России за заслуги на СВО Антону Грунису в конце августа вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов Скриншот видео Минобороны РФ

После того как министр обороны РФ вручил «Золотую Звезду», Антон Грунис подчеркнул, что его успехи – это полностью заслуга его коллектива, который героически выполнял поставленные задачи.

«Антон добился многого. Он брал стратегические объекты. Последний из них – Константиновка. Даже сам Верховный главнокомандующий был с ним на связи», – подчеркнул Игорь Анохин.

Последний раз Игорь Анохин созванивался со своим учеником около трех месяцев назад.

«Как и всегда, у него был боевой настрой. Это хорошо видно в интервью, которые он давал СМИ. Мы всё хотели с ним встретиться, но никак не получалось, он постоянно был на передовой. Даже после награждения сразу вернулся на фронт, к своим подчиненным», – рассказывает бывший наставник.

Фото: © предоставлено сообществом «Казанские суворовцы»

«Людей было очень много – не счесть»

В Казани у Антона Груниса живет мама. Он периодически навещал ее во время отпусков. После окончания учебы в Москве в Татарстане он уже не жил – его домом стали казармы по всей стране, как и у многих военных.

«У Антона остались четверо детей. Младшему ребенку три года, старшему – 22», – рассказал подполковник запаса.

Простились с Героем России в Москве, его похоронили на Пантеоне защитников Отечества. Церемония прощания состоялась со всеми положенными почестями.

«Людей было очень много – не счесть. Были представители Татарстана, Правительства страны, представители Министерства обороны, большие военачальники. Был Апти Алаутдинов, с которым они были большими друзьями. Вооруженные Силы потеряли важного генерала, за которым было большое будущее. Про него говорили, что он мог стать будущим маршалом Победы, и это были не просто слова», – сказал в завершение беседы первый командир Героя РФ.

«Татар-информ» рассказывал о том, что 4 июля этого года генерал-майор доложил Президенту страны об освобождении Константиновки. Владимир Путин назвал это событие ключевым для установления контроля над всей ДНР.

В конце августа за заслуги на СВО Антону Грунису было присвоено звание Героя России. «Золотую Звезду» ему вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Антон Грунис погиб в ночь на 13 сентября в районе населенного пункта Кондратьевка в Донецкой Народной Республике. 5 октября ему должно было исполниться 47 лет.

Видео предоставлено сообществом «Казанские суворовцы»