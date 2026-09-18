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Политика 18 сентября 2026 20:11

Явка на выборах в Госдуму РФ увеличилась до 23,54%

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Явка на выборах в Госдуму РФ увеличилась до 23,54%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Явка на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва в целом по стране к 20.01 по Москве достигла 23,54%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии России.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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