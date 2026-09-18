Добрая семейная традиция: Тимофеевы из Казани проголосовали на выборах в Госдуму

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Супруги Тимофеевы вместе с трехлетним сыном Михаилом сегодня проголосовали на избирательном участке №112, расположенном в общежитии Казанского энергоуниверситета.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Голосование стало доброй семейной традицией. Пять лет назад, 17 сентября 2021 года, влюбленные расписались в ЗАГСе и сразу же отправились на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах депутатов Госдумы.

«У нас с этим днем связано очень важное мероприятие в нашей жизни: пять лет назад мы решили создать семью, и в этот же день были на избирательном участке. День свадьбы запомнится нам на всю жизнь! И сегодня тоже пришли, это стало доброй семейной традицией», – сообщила сразу после голосования журналистам Эльвира Тимофеева.

Пять лет назад в белом свадебном платье она приехала вместе с супругом на избирательный участок №225, расположенный в школе №113 имени Героя России М. Р. Ахметшина Ново-Савиновского района Казани, чтобы проголосовать.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Было волнительно, торжественно, очень приятно. Приятные хлопоты и сборы, мы приехали в ЗАГС, расписались и потом со свадебным кортежем направились в школу №113, чтобы отдать свой гражданский долг, высказать свою гражданскую позицию, принять участие в выборах», – поделилась воспоминаниями Тимофеева.

Молодая женщина работает ведущим специалистом в Казанском государственном энергетическом университете, а ее супруг Алексей трудится инженером-проектировщиком в одной из организаций города. Их сын Михаил сегодня оказался на избирательном участке впервые. На следующие выборы молодые родители опять приедут вместе с мальчиком. Тимофеевы выразили надежду, что он вырастет патриотом.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.