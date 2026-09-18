Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов проголосовал вместе с супругой

В первый день голосования в Бугульме на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва свой голос отдал мэр города Дамир Фаттахов. На избирательный участок №1115 в гимназии №7 он пришел вместе с супругой.

«Сегодня в стране – знаковое общественно-политическое событие: жители выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва. От нас, нашего выбора напрямую зависит, как будет развиваться страна и наш родной город в ближайшие годы. Именно поэтому участие в голосовании особенно важно», – отметил глава Бугульминского района.

Дамир Фаттахов также выразил уверенность, что жители города найдут время прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании.