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Общество 19 сентября 2026 02:56

В Казани частично ограничат движение по улицам Дубравная и Габишева

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В столице Татарстана более чем на месяц частично перекроют улицы Дубравная и Комиссара Габишева. Опубликовано соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома Казани.

Участок Дубравной от проспекта Победы до улицы Рихарда Зорге окажется закрыт для движения с 24 сентября по 31 октября. В свою очередь участок Габишева от улицы Зорге до улицы Академика Завойского будет перекрыт с 29 сентября по 5 ноября.

Причиной временных неудобств, с которыми столкнутся водители, станут дорожные работы. Выполнять их будет ОАО «Алексеевскдорстрой».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани на двух улицах ограничат движение пешеходов.

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#ограничение движения
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