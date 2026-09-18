Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина проголосовала на выборах депутатов Госдумы

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Секретарь Государственного Совета Татарстана Лилия Маврина сегодня проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. Она исполнила гражданский долг на избирательном участке №61, расположенном в казанской гимназии №27 с татарским языком обучения, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«С самого утра татарстанцы активно идут на избирательные участки. Многие приходили голосовать перед работой. Не знаю, как другие, но для себя я уже давно определила, за кого голосовать, поэтому считаю, не надо ждать несколько дней, чтобы прийти на участок. Наверное, есть смысл прийти в первый день и отдать свой голос за тех, кому я верю, кому доверяю будущее нашей страны», – заявила Лилия Маврина.

Секретарь Госсовета РТ сделала акцент на важности того, какие законы будут принимать депутаты, которых изберут в эти дни. Она также напомнила, что Татарстан сейчас активно развивается.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Несмотря ни на какие санкции, ограничения и вызовы, наша экономика уверенно развивается, мы делаем всё, чтобы каждому жителю уютно и комфортно жилось в нашей республике, и будем делать <...> и дальше. Как раз для того, чтобы сохранить этот устойчивый вектор развития, мы должны быть уверены, что нашу республику представляют надежные депутаты», – выразила уверенность она.

Маврина также добавила, что Государственный Совет Татарстана всегда очень тесно взаимодействовал с нижней палатой российского парламента. «Уверена, плодотворная работа с федеральными депутатами продолжится и впредь. Только работая в единой команде с депутатами федерального, республиканского и муниципального уровня можно решать общие задачи, которые позволяют развивать территории, решать конкретные вопросы наших жителей», – подчеркнула она.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.