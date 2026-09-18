Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина проголосовала на выборах депутатов Госдумы
Секретарь Государственного Совета Татарстана Лилия Маврина сегодня проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. Она исполнила гражданский долг на избирательном участке №61, расположенном в казанской гимназии №27 с татарским языком обучения, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
«С самого утра татарстанцы активно идут на избирательные участки. Многие приходили голосовать перед работой. Не знаю, как другие, но для себя я уже давно определила, за кого голосовать, поэтому считаю, не надо ждать несколько дней, чтобы прийти на участок. Наверное, есть смысл прийти в первый день и отдать свой голос за тех, кому я верю, кому доверяю будущее нашей страны», – заявила Лилия Маврина.
Секретарь Госсовета РТ сделала акцент на важности того, какие законы будут принимать депутаты, которых изберут в эти дни. Она также напомнила, что Татарстан сейчас активно развивается.
«Несмотря ни на какие санкции, ограничения и вызовы, наша экономика уверенно развивается, мы делаем всё, чтобы каждому жителю уютно и комфортно жилось в нашей республике, и будем делать <...> и дальше. Как раз для того, чтобы сохранить этот устойчивый вектор развития, мы должны быть уверены, что нашу республику представляют надежные депутаты», – выразила уверенность она.
Маврина также добавила, что Государственный Совет Татарстана всегда очень тесно взаимодействовал с нижней палатой российского парламента. «Уверена, плодотворная работа с федеральными депутатами продолжится и впредь. Только работая в единой команде с депутатами федерального, республиканского и муниципального уровня можно решать общие задачи, которые позволяют развивать территории, решать конкретные вопросы наших жителей», – подчеркнула она.
Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.