Девять из десяти жителей и две трети жительниц Казани влюблялись в коллег

Почти девять из десяти жителей и чуть менее двух третей жительниц столицы Татарстана хотя бы один раз испытывали романтический интерес к коллеге. При этом у 34% мужчин и 27% женщин влюбленность переросла в служебный роман. Таковы данные опроса, проведенного сервисом онлайн-знакомств «Мамба».

Как правило, мужчины рассматривают возможность романа с коллегой из другого отдела (30%) или равной по должности (29%). Вместе с тем они значительно чаще женщин считают работу удачным местом для знакомства с будущим партнером – такой ответ дали 46% против 13%.

Среди жительниц Казани 22% допускают роман с мужчиной выше по должности, 17% готовы к отношениям с коллегой аналогичного уровня, 14% рассматривают только сотрудников из другой команды и менее 1% считают допустимыми отношения с собственным подчиненным.

В целом женщины более сдержанно относятся к служебным романам: 47% предпочитают не смешивать работу и личную жизнь. Кроме того, 46%, по из словам, не стали бы заводить отношения ни с кем из коллег. На этом 21% опрошенных жительниц столицы РТ все-таки флиртовал с коллегами. Однако 13% так и не рассказали о своих чувствах понравившемуся мужчине.

Вместе с тем более половины женщин так или иначе обращают внимание на профессию потенциального партнера. Так, 26% привлекает мужчина, чье занятие вызывает уважение. Еще 21% признаются, что профессия заинтересовывала их раньше внешности, а для 12% важнее то, как мужчина рассказывает о своей работе.

По профессии жительницы столицы РТ судят о том, как мужчина справляется с трудностями (36%), в каком кругу общается (34%) и насколько на него можно положиться (34%). Уклончивый ответ на вопрос о работе 38% женщин воспринимают как попытку что-то скрыть, а 18% сочтут, что собеседнику нечем похвастаться. Неудивительно, что треть опрошенных самостоятельно ищет информацию о работе мужчины (17% делают это еще до первого свидания).

Мужчины придают профессии потенциальной партнерши меньше значения. Для 70% она не влияет на симпатию к представительнице противоположного пола, а 44% убеждены, что работа ничего не говорит о человеке. Впрочем, 23% казанцев по занятости женщины оценивают, сколько времени у нее останется на отношения. Ровно половине мужчин, по их собственному утверждению, неинтересно искать информацию о работе собеседницы в интернете. Если женщина отвечает уклончиво, треть мужчин предпочтет вернуться к теме в следующий раз.

У обоих полов симпатия к коллеге может возникнуть благодаря достойному поведению в рабочих ситуациях. Так, женщин привлекает, когда мужчина спокойно объясняет непонятное (22%), справляется со сложным проектом (11%) или без лишних нервов завершает работу в срок (11%). Мужчин привлекает то же самое: спокойствие женщины в дедлайн (13%), объяснение непонятного (12%) и спасенный сложный проект (11%).

Интерес коллеги жительницы Казани считывают по нескольким признакам. Это поиск повода оказаться рядом (38%), предложение кофе или обеда вдвоем (36%), вечерняя переписка не по рабочим вопросам (32%), комплименты (28%) и флирт в рабочем чате (12%).

Напротив, каждый третий житель столицы РТ признался, что не замечает знаков внимания со стороны коллег, а о комплиментах вспомнили лишь 19% респондентов. Помимо прочего, даже если симпатия возникает, не все решаются сделать первый шаг. Заговорить с понравившейся коллегой не сумели 20% мужчин и 11% женщин.

Женщины считают главным недостатком служебного романа грядущую необходимость каждый день видеться с бывшим партнером после расставания (45%). Сплетен коллег опасаются 31%, а последствий для карьеры – 13%. Однако ничто из перечисленного выше не пугает 41% опрошенных. Но 27% всё же беспокоятся о сплетнях, а 4% переживают, что их внимание воспримут как давление.

Допускают, что служебный роман перерастет в серьезные отношения, если оба этого хотят, 47% мужчин и 41% женщин. Еще по 14–15% считают совместную работу возможностью быстрее узнать друг друга.