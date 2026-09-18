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Общество 18 сентября 2026 19:43

В Татарстане утвердили порядок бесплатной юридической помощи участникам СВО

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В Татарстане утвердили порядок оказания бесплатной юридической помощи бойцам и ветеранам СВО. Соответствующее постановление Кабмина РТ опубликовано на Портале правовой информации РТ.

Участники спецоперации смогут бесплатно получать консультации, составлять правовые документы и нанимать представителя в судах и иных органах. Для этого необходимо лично или через Госуслуги обратиться в учреждение, входящее в государственную систему бесплатной юридической помощи.

При личном обращении необходимо предоставить соответствующее заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие участие в СВО и обосновывающие обращение за юридической помощью. Подтверждение статуса участника спецоперации может быть также предоставлено в виде QR-кода на Госуслугах.

#кабмин рт #СВО
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