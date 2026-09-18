В Татарстане утвердили порядок бесплатной юридической помощи участникам СВО

В Татарстане утвердили порядок оказания бесплатной юридической помощи бойцам и ветеранам СВО. Соответствующее постановление Кабмина РТ опубликовано на Портале правовой информации РТ.

Участники спецоперации смогут бесплатно получать консультации, составлять правовые документы и нанимать представителя в судах и иных органах. Для этого необходимо лично или через Госуслуги обратиться в учреждение, входящее в государственную систему бесплатной юридической помощи.

При личном обращении необходимо предоставить соответствующее заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие участие в СВО и обосновывающие обращение за юридической помощью. Подтверждение статуса участника спецоперации может быть также предоставлено в виде QR-кода на Госуслугах.