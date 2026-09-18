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Общество 18 сентября 2026 20:52

В Нижнекамске член УИК отпраздновала день рождения на избирательном участке

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В Нижнекамске член УИК отпраздновала день рождения на избирательном участке
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Сегодня, 18 сентября, в Нижнекамске член участковой избирательной комиссии №2834 Гульназ Гилазиева отметила день рождения на избирательном участке, помогая в проведении голосования. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Оно начинаются в 8 часов утра и завершается в 20 часов.

#выборы в госдуму рф #Выборы-2026
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