Ак Барс» против «Сочи»: Билялов в рамке, Хмелевский вне игры

Фото: ak-bars.ru

Стал известен состав казанского «Ак Барса» на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Место в воротах займет Тимур Билялов. В роли второго голкипера выступит Александр Столпеченков, вызванный из «Барса» в связи с проблемами со здоровьем у Максима Арефьева.

Также в заявку на игру не попал нападающий Александр Хмелевский.

Самый высокооплачиваемый форвард команды пока не набрал очков в текущем сезоне, несмотря на игру во втором звене и первой бригаде большинства.

На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 9 очков после 6 матчей. «Сочи» проиграл все 4 стартовые встречи и идет 11-м на Западе.

Полный состав: