Ювелир рассказала, какие украшения помогают выстроить более молодой образ

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Универсальных рекомендаций относительно того, как с помощью аксессуаров выстроить более молодой образ, не существует, это индивидуальный вопрос. На это указала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.

«Когда говорят об украшениях, которые молодят, многие сразу представляют определенные модели серег или цепочек. Но дело не в самом украшении, а в том, как оно работает с внешностью. <...> при выборе важно учитывать форму лица, прическу, пропорции и общий стиль», – подчеркнула специалист.

Одним из главных факторов ювелир назвала геометрию лица. Обладательницам круглого типа обычно идут удлиненные серьги: тонкие подвески, капли или вытянутые овалы помогают визуально сделать лицо более вытянутым и добавляют образу легкости. Женщинам же с вытянутыми лицами лучше обратить внимание на серьги средней длины, небольшие кольца или более объемные формы, которые помогают сбалансировать пропорции.

Прическа также играет важную роль. При волосах, собранных в хвост или пучок, внимание полностью смещается на лицо и шею. Для таких случаев подходят длинные серьги с подвижными элементами, которые во время движения создают ощущение легкости и делают образ более живым. Однако обладательницам распущенных волос лучше выбирать более лаконичные модели, которые не теряются на фоне прически.

Кроме того, Изнова упомянула прием создания вертикальных линий. Тонкие цепочки с небольшими подвесками, украшения разной длины или вытянутые кулоны помогают сделать силуэт более стройным и визуально «вытянуть» шею. В свою очередь массивные колье, плотно прилегающие к шее, могут сделать верхнюю часть силуэта более тяжелой и переключить внимание на возрастные изменения в этой зоне, констатировала она.

Эксперт добавила, что бояться многослойности не надо, но использовать ее следует умеренно. Прежде было принято носить полный ювелирный комплект, так что серьги, кольцо, подвеска и браслет полностью совпадали по дизайну. Сейчас же подобный подход может выглядеть слишком формально. «Гораздо современнее воспринимаются украшения, объединенные общим настроением, но не повторяющие друг друга», – подчеркнула она.

По мнению ювелира, не стоит опасаться и сочетания разных металлов. Дело в том, что комбинация белого и желтого золота или золота с серебром давно перестала считаться стилистической ошибкой. Соответствующие сочетания делают образ менее формальным и позволяют легче вписать украшения в повседневный гардероб.

Относительно колец Таисия Изнова сказала, что вместо одного крупного украшения с массивной вставкой сегодня чаще выбирают несколько тонких колец, которые можно носить вместе на одной или разных руках. Это делает кисти визуально более изящными и поддерживает ощущение легкости во всем образе, уточнила она.

В момент выбора украшений не стоит забывать и о гардеробе. Они могут играть главную роль, если используются лаконичные базовые вещи. А вот активные принты, объемные фактуры и декоративные элементы требуют более спокойных аксессуаров, чтобы не перегружать внешний вид, заключила специалист.