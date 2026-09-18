Три «золотые» свадьбы и 200 гостей: ТНВ проведет 14-часовой телемарафон

В Татарстане в дни выборов в Госдуму 18–20 сентября проходят семейные акции и молодежные фестивали. ТНВ готовит 14-часовой прямой эфир с участием более 200 гостей, а у Центра семьи «Казан» выступят звезды татарской и российской эстрады. О программе мероприятий рассказали на пресс-конференции, посвященной акции «Всей семьей на выборы».





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Три «золотые» свадьбы в прямом эфире

Телеканал ТНВ проведет телемарафон в воскресенье, 20 сентября. В его подготовке и проведении будет задействована большая команда всего холдинга, а в студии за день побывают более 200 гостей.

«Это 14 часов прямого эфира», – подчеркнула заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию Светлана Кадырова на пресс-конференции в Едином информационном центре.

В рамках марафона будет работать зона «Голос Республики», где выступят политологи, историки, социологи и общественники. Гостями другой площадки – «Семейной гостиной» – станут представители трудовых династий и многодетные семьи Татарстана.

Телеканал ТНВ проведет 14-часовой телемарафон в прямом эфире в воскресенье, 20 сентября Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В эфире покажут истории семей из разных районов республики. В частности, Кадырова рассказала о династии педагогов с общим стажем почти 1,4 тыс. лет и о семье, воспитывающей десятерых собственных детей.

Одной из особенностей марафона станут три церемонии «золотых» свадеб в прямом эфире для пар, проживших вместе 50 лет. Для них воссоздадут свадебную атмосферу пятидесятилетней давности – с букетами гладиолусов, кольцами, документами и свадебным танцем.

Зрителей также ждут 16 музыкальных номеров, включения почти из десяти городов и районов Татарстана и семь специальных выпусков новостей. В течение дня разыграют 11 смартфонов и автомобиль.

На телемарафоне выступят известные артисты и творческие коллективы, всего 16 музыкальных номеров. Среди выступающих: Фирдус Тямаев, Расим Низамов, Зухра Шарифуллина, а также детский ансамбль из Балтасинского района, в котором солистка – дочь участника СВО.

840 тысяч – это молодые избиратели в Татарстане, и порядка 40 тысяч в этом году – впервые голосующие ребята Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Молодые избиратели и фестивали у «Чаши»

Около 40 тыс. молодых жителей Татарстана в этом году впервые принимают участие в выборах.

«Если говорить о молодежи республики, то это более миллиона человек от 14 до 35 лет, и это 24%, практически 24,5% населения Республики Татарстан. И 840 тысяч – это молодые избиратели из этой группы, и порядка 40 тысяч в этом году – впервые голосующие ребята, достигшие возраста участия в выборах», – сказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

По данным ЦИК Татарстана, всего в республике насчитывается более 2,9 млн избирателей, из которых 43 тыс. проголосуют впервые.

В преддверии выборов особое внимание уделяли информированию студентов и молодых жителей республики о порядке голосования, рассказала Фазлеева. Такую работу проводили в 100 учреждениях среднего профессионального образования. В 63 из них будут работать избирательные участки. В образовательных учреждениях также проходили кураторские часы и студенческие дебаты.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 18 сентября, в девяти городах Татарстана проходит День первокурсника «Время молодых». Впервые его организовали в едином республиканском формате. По словам Фазлеевой, участниками станут более 35 тыс. первокурсников. Основные площадки работают в Казани и других городах республики.

В столице Татарстана фестиваль «Время молодых» пройдет с 15.00 до 21.00 у Центра семьи «Казан». Программа завершится концертом, хедлайнером которого станет группа The Hatters.

А 20 сентября с 14.00 здесь будет проходить фестиваль «Время быть вместе». Для гостей организуют мастер-классы, гастрономическую зону, уличный театр, патриотическую и выставочные площадки, семейные фотозоны.

На главной сцене выступят Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, Миа Бойка, Татьяна Куртукова, группы «Отпетые мошенники» и «Кар-Мэн».

После голосования избиратели получат браслет «Я проголосовал всей семьей на выборах». С ним можно бесплатно ездить в общественном транспорте все дни голосования, а также попасть на фестивали у Центра семьи «Казан» и в музеи.

Акция «Всей семьей на выборы» проходит в Татарстане 18–20 сентября Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как рассказать ребенку о выборах

Акция «Всей семьей на выборы» проходит в Татарстане 18–20 сентября. Жителям предлагают прийти на избирательные участки вместе с родными, а также принять участие в фотоконкурсе «Самая улыбчивая семья» и других семейных номинациях. В рамках акции разыгрываются призы, в том числе три автомобиля.

Объяснить ребенку, что такое выборы, можно через понятные ему примеры: появление новых школ и детских садов, благоустройство двора и развитие города, считает Фазлеева. Об этом она рассказала, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Малышу нужно рассказать практически всю процедуру о том, что в этот день происходит выбор именно тех людей, которых выбирает каждый из нас с вами. И затем мы вместе нацеливаемся на развитие страны, на появление новых улиц, на появление нового детского сада или новой школы, в которой ты будешь учиться», – сказала Фазлеева.

По ее словам, дошкольника может заинтересовать и сама процедура голосования.

«Для ребенка очень интересно вот это таинство процедуры: что ты ставишь какой-то знак, который определяет твой выбор, и это происходит в закрытой кабине, а затем ты передаешь в урну, и затем производится подсчет», – отметила она.

Дошкольника может заинтересовать сама процедура голосования Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фазлеева призвала родителей не недооценивать способность детей воспринимать информацию о выборах. Даже дошкольники могут хорошо понимать происходящее, если рассказывать им об этом спокойно и доступно, считает вице-премьер РТ.

Начать разговор можно с вопроса о том, что ребенок уже знает о выборах. По словам Фазлеевой, это поможет понять, как он воспринимает происходящее, и продолжить беседу с учетом его знаний.

«Всегда можно найти для ребенка позитив. Рассказать, как плохо, – легче, а вот выбрать позитив и подарить ребенку радость, улыбку, тепло, не одергивая и не торопясь, точно можно», – сказала Фазлеева.

Она предложила родителям показывать детям изменения вокруг них: новые дома, благоустроенные дворы, школы и другие объекты. Так, по словам вице-премьера РТ, ребенку можно объяснить, что развитие республики складывается из труда разных людей – учителей, врачей, строителей, родителей и других жителей.