Жалоб не поступало, явка 37%: итоги первого дня голосования

В Татарстане завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы России. За прошедший день никаких жалоб и нарушений зафиксировано не было, а число проголосовавших превысило треть от общего числа избирателей республики. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане завершился первый день главного политического события этого года в стране – выборов депутатов Государственной Думы России девятого созыва. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрея Кондратьева, все участки закрылись ровно в 20:00 по московскому времени.

«В течение всего дня участковые комиссии обеспечивали проведение голосования строго в соответствии с требованиями законодательства. Все процедуры были выполнены корректно и открыто, жалоб от избирателей не поступало», – подчеркнул Кондратьев.

Андрей Кондратьев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что после завершения голосования все бюллетени избирателей были помещены в специальные сейф-пакеты под контролем наблюдателей и представителей СМИ. Сейф-пакеты были опечатаны и помещены в специальные шкафы вместе с составленными за день актами.

Кондратьев подчеркнул, что эти шкафы на каждом пункте находятся под круглосуточной охраной сотрудников МВД и Росгвардии, а также под круглосуточным видеонаблюдением.

По итогам прошедшего дня явка составила 36,8% от общего числа избирателей Татарстана.

Напомним, 18–20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва. Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.