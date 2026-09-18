news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 18 сентября 2026 21:50

Путин предложил Западу «жить дружно»

Читайте нас в
Путин предложил Западу «жить дружно»
Президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ заявил, адресуясь странам Запада, – «давайте лучше жить дружно».

Призыв прозвучал в контексте того, что глава государства указал на готовность России отвечать на захваты принадлежащих ей гражданских судов. Соответствующие европейские учения на Балтийском море не остались незамеченными, констатировал он.

Российский лидер также подчеркнул, что ядерная триада остается гарантией суверенитета РФ. По его оценке, уровень современности вооружений в Ракетных войсках стратегического назначения составляет 92%;

При этом Путин поручил в полном объеме завершить формирование спутниковой группировки, в том числе для управления войсками. По его мнению, отечественная противовоздушная оборона должна обеспечивать уничтожение любых средств воздушно-космического нападения.

#Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

На выборы всей семьей: где проголосовать и как выиграть автомобиль в Татарстане

18 сентября 2026
Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

18 сентября 2026
Новости партнеров