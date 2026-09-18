Путин предложил Западу «жить дружно»

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ заявил, адресуясь странам Запада, – «давайте лучше жить дружно».

Призыв прозвучал в контексте того, что глава государства указал на готовность России отвечать на захваты принадлежащих ей гражданских судов. Соответствующие европейские учения на Балтийском море не остались незамеченными, констатировал он.

Российский лидер также подчеркнул, что ядерная триада остается гарантией суверенитета РФ. По его оценке, уровень современности вооружений в Ракетных войсках стратегического назначения составляет 92%;

При этом Путин поручил в полном объеме завершить формирование спутниковой группировки, в том числе для управления войсками. По его мнению, отечественная противовоздушная оборона должна обеспечивать уничтожение любых средств воздушно-космического нападения.