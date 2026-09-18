Минниханов обратился к гостям фестиваля «Время молодых»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к участникам фестиваля «Время молодых», который в столице республики проходит у Центра семьи «Казан». Соответствующее видео распространила пресс-служба Раиса РТ.

«Многие из вас в этот день впервые приняли участие в выборах. Сегодня вы проголосовали за судьбу нашей большой страны, родной республики и свое собственное будущее», – подчеркнул руководитель региона.

«Отрадно, что в непростое время молодежь Татарстана остается сплоченной и проявляет активную жизненную позицию. Ваши энергия, таланты, смелые идеи уже сейчас формируют основу развития родного Татарстана и великой России», – выразил уверенность он.

«Впереди вас ждет время, полное открытий и новых личных побед. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», – заверил Рустам Минниханов и пожелал каждому из пришедших на праздник счастья, здоровья и успехов в учебе.

«Время молодых» в Татарстане проводится впервые. Помимо Казани, программа фестиваля охватывает Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму, Елабугу, Чистополь, Зеленодольск и Лениногорск. Ожидается, что мероприятие посетят более 40 тыс. студентов. Вход на фестиваль осуществляется по браслету, который выдают на избирательных участках после голосования.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.