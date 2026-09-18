Автоэксперт назвал главную проблему китайских машин на российском рынке

Главной проблемой автомобилей из Китая на российском рынке является ощутимое и быстрое обесценивание. На это обратил внимание один из владельцев CarCraft – Борис Беленький, пишет журнал «За рулем».

Из данных НАПИ следует, что за четыре года эксплуатации популярные китайские кроссоверы дешевеют на 40–55% от изначальной цены.

При этом многие машины из Европы и Японии не столь быстро теряют в цене – за указанный период их стоимость уменьшается на 30–40%.

На взгляд автоэксперта, если ситуация не изменится, часть покупателей может счесть владение авто из КНР менее выгодным делом – особенно с учетом расходов на обслуживание.

Вспомнил Беленький и о жалобах на качество машин. Чаще всего владельцы жалуются на электронику, подвеску и турбомоторы китайских авто. Но корень проблемы, предположил он, заключается не столько в конструкции, сколько в сервисе.

Дело в том, что модели обновляются так быстро, что кузовные детали и техдокументация становятся труднодоступными. Именно предсказуемое обслуживание определит, удержатся ли бренды из Китая на вторичном рынке, уверен специалист.

По его словам, к концу 2026 года доля китайских машин на вторичном рынке может достичь 10–12%. Сейчас она оценивается примерно в 6,6%, тогда как резкий рост во втором полугодии не гарантирован.

Автоэксперт добавил, что рост будет более медленным – «из-за насыщения рынка и конкуренции с традиционными марками, которые пока выигрывают в остаточной стоимости». В следующем, 2027 году возможен более активный импорт трехлетних китайских автомобилей, включая гибриды и электромобили.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России владельцы китайских авто столкнулись с проблемами из-за топлива.