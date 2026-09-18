Песков назвал ложными сообщения о мобилизации 300 тыс. человек после выборов

Дмитрий Песков в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сообщения о планах руководства России скрыто мобилизовать после выборов в Государственную Думу до конца текущего, 2026 года 300 тыс. человек не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков телеканалу RTVI.

«Нет. Таких планов нет», – подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что из данных анонимного европейского чиновника, занятого в сфере безопасности, якобы следует: «Россия готовится к призыву в армию еще 300 тыс. человек к концу года».

При этом источник издания уточнил, что речь будто бы может идти о скрытой мобилизации, когда о ее начале не будет объявлено официально.

Bloomberg также упоминает некие документы, согласно которым некоторые российские чиновники и сотрудники военкоматов в последние месяцы якобы призывают родственников и друзей уезжать из страны.

Вместе с тем агентство признает, ссылаясь на оценку европейских правительственных чиновников, что «в настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль планирует это сделать (начать мобилизацию – прим. Т-и)».

Ранее Владимир Путин назвал «чушью собачьей» сообщения о мобилизации после выборов. Позднее он сообщил об отсутствии соответствующего сценария. Дважды за последнее время аналогичные заявления делал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.