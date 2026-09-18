КАМАЗ в Челнах организовал выставку автобусов у избирательного участка

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Сегодня, 18 сентября, в Набережных Челнах ПАО «КАМАЗ» представило два автобуса новейшей разработки рядом с одним из избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Новинки появились па площадке у челнинской гимназии №57. Первой из них оказался электробус серии А5, который успешно эксплуатируется на улицах Москвы. Двузонный климат-контроль, низкопольная конструкция и система информирования создают комфортные условия для пассажиров.

Серийное производство электробусов «КАМАЗ-52222» началось в прошлом, 2025 году, а в 2026-м модель прошла серьезную модификацию в соответствии с пожеланиями заказчика.

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Второй недавней разработкой был «КАМАЗ-52229» – первый в России туристический автобус большого класса. Опытный образец пассажировместимостью 47/55 человек был впервые показан на газовом форуме в Санкт-Петербурге (ПМГФ-2025). В нынешнем году собрана опытно-промышленная партия данной техники. Старт серийного производства намечен уже на будущий год – 2027-й.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.