Фото: пресс-служба ОАК

Первые авиалайнеры МС-21-310 будет использоваться для полетов из Москвы в города европейской части России, включая и столицу Татарстана. Об этом рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе церемонии подписания договора об условиях поставки этих самолетов и презентации новых инфраструктурных объектов гражданской авиации с участием Президента России Владимира Путина.

«Первые МС-21 будут задействованы на ключевых направлениях из Москвы в города европейской части России, а также в Поволжье, в Казань, в Самару и Нижний Новгород. По мере роста поставок география расширится на Урал, Сибирь и южное направление. Характеристики самолета это полностью позволяют», – отметил руководитель Минтранса РФ, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Договор об условиях лизинга, поставки и полного технического сопровождения 90 лайнеров МС-21 в дополнение к 18 законтрактованным ранее подписали генеральные директора ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский, Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Грачев и ООО «Авиакапитал-Сервис» Роман Пахомов.

МС-21 – российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разрабатываемый ПАО «Яковлев» с 1990-х годов. Первый полет воздушное судно совершило в 2017-м. После введения санкций в 2018 году пришлось импортозаместить крыло, а объявления новых рестрикций в 2022-м – двигатели и многие другие агрегаты. Образец воздушного судна с полностью отечественными системами впервые поднялся в воздух 3 августа 2026-го.

Сообщалось, что импортозамещенный МС-21-310 (вместимость – от 163 до 211 пассажиров) оказался тяжелее, чем предполагалось, из-за чего заявленная дальность полета в 5100 километров оказалась недостижимой. На сайте разработчика указано, что в двуклассной компоновке на 175 человек лайнер сможет преодолевать расстояние до 3830 километров. Вместе с тем ожидается, что дальность укороченной версии МС-21-210 все-таки составит более 5000 километров.

Заместитель министра экономического развития РФ Геннадий Абраменков в начале сентября текущего года допустил, что мощности Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова – филиала концерна «Туполев» могут быть переоборудованы с производства пассажирских самолетов Ту-214 на выпуск другой авиатехники – например, лайнеров МС-21.