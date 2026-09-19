Фото: Wikipedia.org (Alessandro Verniani)

В Боливии впервые за более чем сто лет обнаружен новый вид из семейства кошачьих, получивший название Leopardus tilcayo. Об этом сообщает издание National Geographic.

Котенка обнаружил на дороге около леса местный житель еще в 2015 году. Он взял найденыша домой, приняв его за домашнего кота, но примерно через год из-за странного поведения решил передать зверька в заповедник дикой природы Сенда-Верде.

В 2017 году о животном узнала основатель Боливийской программы исследования кошачьих Паола Ногалес-Аскаррунц. У зверька оказалась маленькая сморщенная мордочка, короткие круглые уши и длинные усы. Слишком маленькое для домашней кошки тело было покрыто пятнами, похожими на пятна леопарда.

Очарованная исследовательница предположила, что видит онциллу (Leopardus tigrinus) из рода южноамериканских (тигровых) кошек. Но спустя много лет научная группа, в состав которой вошла и Ногалес-Аскаррунц, путем генетического анализа определила, что речь идет о новом виде из того же рода. Статья Phylogenomics and museomics reveal five distinct species of tiger cats in South America вышла в журнале Current Biology.

«Мы никак не ожидали, что эта боливийская тигровая кошка окажется отдельным видом, и никто прежде не выдвигал предположений о том, что это самостоятельное животное, подвид или что-либо подобное», – прокомментировал результаты исследования один из авторов работы – профессор Антверпенского университета Йонас Лескроарт, слова которого приводит британская газета The Daily Telegraph. Третьим ученым, работавшим над статьей, был генетик из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Эйзирик.

Новый вид обитает в туманных лесах боливийской провинции Северный Юнгас, на восточном склоне Андских гор. Ученые предложили дать ему имя Leopardus tilcayo – местные жители, которым этот небольшой хищник, как оказалось, давно известен, называют его именно tilcayo (тилькайо). При этом на данный момент еще не установлено, чем питаются, как охотятся и размножаются эти кошачьи.

Вместе с тем генетический анализ позволил установить, что эволюционная линия Leopardus tilcayo отделилась от линий его ближайших современных родственников около 1,4 млн лет назад. Статья содержит также описание нового подвида онциллы – Leopardus tigrinus antisuyo, который обитает в Перу.

Длина типового экземпляра тилькайо от головы до хвоста составляет около 45 сантиметров, а вес не превышает 1,4 килограмма. Это первый новый вид кошачьих, найденный в дикой природе после обнаружения в 1923 году пампасской кошки (Leopardus colocola).

Теперь исследователи надеются, что методы, использованные для идентификации тилькайо, в скором будущем могут быть применены для обнаружения других еще не открытых видов кошачьих по всему миру, а также изменят подходы к их защите.