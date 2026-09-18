В ходе фотоконкурса назван обладатель спецприза в номинации «Наши герои»

В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» обладателем спецприза (робота – мойщика окон) благодаря выигрышу в специальной номинации «Наши герои» стал Марсель Абдулгалимов из Высокогорского района РТ.

Розыгрыш проводился среди тех, кто проголосовал сегодня. Информация о победителях публикуется в группе «Татарстан Алга» в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8.00 18 сентября до 20.00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Всего участники конкурса могут выиграть три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17.